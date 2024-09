Zu dicht aufgefahren: Unfall auf der Hauptstraße

Von einem Auffahrunfall im Berufsverkehr berichtet die Polizei aus Zusmarshausen. Am vergangenen Freitag gegen 13.37 Uhr fuhr eine 43-jährige Opelfahrerin auf der Hauptstraße in Diedorf und musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger BMW-Faher erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Wagen in das Heck des Opel Astra. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen der 43-Jährigen in einen vor ihr stehenden Opel Corsa geschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 19.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (jah)

