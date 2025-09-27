Diese Aktivitäten sind im Augsburger Land kostenlos

Nicht alle wollen oder können immer viel Geld ausgeben, um ihre Freizeit interessant zu gestalten. Wie gut, dass das im Landkreis Augsburg auch gar nicht unbedingt notwendig ist. Bei diesen zehn Freizeitaktivitäten kann der Geldbeutel zu Hause bleiben. Langweilig wird es dabei aber trotzdem nicht, egal ob jung oder alt, drinnen oder draußen, hier kann jede auf ihre Kosten kommen.

Das Schachspiel im Neusässer Schmutterpark. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Diese Spiele könne im Landkreis Augsburg umsonst ausprobiert werden

Schachfreunde etwa freuen sich über das Gartenschachspiel im Schmutterpark Neusäß. Auf dem übergroßen Schachbrett können die Spielenden sich frei bewegen, um die großen Figuren zu verschieben. Die Spielsteine sind in einer Kiste neben dem Spielbrett aufbewahrt. Der Schlüssel dazu kann einfach in der Wohnanlage des Betreuten Wohnens oder dem Liegenschaftsamt des Rathauses abgeholt werden. Es wird gebeten sich telefonisch anzumelden unter 0821/484931 beim Betreuten Wohnen oder unter 0821/4606-115 im Rathaus.

Disc-Golf gibt es in Gersthofen oder auch im Luitpoldpark in Schwabmünchen (Bild). Foto: Kristina Orth (Archivbild)

Wer eine Abwechslung zum normalen Minigolf-Spiel möchte, kann es einmal mit DiscGolf probieren. Eine Anlage hierfür gibt es hinter dem Paul-Klee-Gymnasium an der Skateanlage Gersthofen. Bei diesem Spiel wird statt normalen Golfbällen mit Discs gespielt. Diese werden geworfen, Ziel ist es wie auch beim Minigolf möglichst in die Öffnung zu treffen. Die passenden Discs gibt es für alle Altersgruppen beim Jugendzentrum Gersthofen auszuleihen, erklärt Max Reiser vom Jugendzentrum: „Das Ausleihen der Discs ist kostenlos, meistens nehmen wir aber ein kleines Pfand.“ Das Jugendzentrum Gersthofen ist per Mail unter jugend@gersthofen.de oder telefonisch unter 0821/2993077 zu erreichen. Auch im Luitpoldpark in Schwabmünchen kann man DiscGolf versuchen.

Museumsbesuche sind im Augsburger Land oft kostenfrei

Dieser Mammutstoßzahn im Zehentstadel Dinkelscherben zu sehen. Foto: Marcus Merk

Für Kunst- und Kulturinteressierte lohnt es sich, einen Blick in das Heimatmuseum im historischen Zehentstadel in Dinkelscherben zu werfen. Hier gibt es Ausgrabungsfunde der Burg Zusameck, die Scherersammlung mit Buntglasfenstern und Landschaftsmalerei und sogar einen Mammutzahn zu sehen. Geöffnet ist das Museum in der Augsburger Straße 27 vom Mai bis Oktober am ersten Samstag im Monat.

Das Museum Schwabmünchen. Foto: Christian Kruppe (Archiv)

Noch mehr Kunst gibt es im Museum und der Galerie der Stadt Schwabmünchen. Auf vier Stockwerken sind hier nicht nur archäologische Funde etwa aus der Römerzeit, Skulpturen oder Sammlungen von Kunstwerken der Spätnazarener zu sehen. Auch zeitgenössische Kunst hat hier einen Platz. Zu sehen ist die Kunst mittwochs von 14 - 19 Uhr, samstags und sonntags 10 - 17 Uhr sowie an Feiertagen in der Holzheystraße 12, Schwabmünchen.

Das ist die frühmittelalterliche Nachprägung einer Goldmünze (Detail) aus dem Archäologischen Museum in Gablingen. Foto: Norbert Liesz (Archivbild)

Wer mehr über die Geschichte im Landkreis erfahren will, freut sich über das archäologische Museum in Gablingen. Die Exponate reichen bis in die Steinzeit zurück. Doch auch Römerfunde oder Stücke aus dem frühen Mittelalter sind dabei und geben einen Einblick in die Entwicklung der Menschen. Das Museum kann am ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16Uhr im Holzhauser Weg 5 besucht werden.

Bewegung an der frischen Lust tut gut und kostet nichts - etwa in Schwabmünchen

Immer was zu tun, findet sich im Luitpoldpark in Schwabmünchen. Hier gibt es neben einem Wasserspielplatz, Kneippbecken oder Barfußpfad auch einen Kletterwald. Wie bei einem Hochseilgarten müssen hier Hindernisse mit Klettern und Hangeln überwunden werden. Nur geht es dabei nicht ganz so weit nach oben. Der Klettergarten ist auf drei Meter begrenzt, so sind keine Klettergurte nötig und der Parcours kann von allen benutzt werden. Der Luitpoldpark ist durchgehend geöffnet.

Die Kneippanlage im Luitpoldpark in Schwabmünchen. Dort kann man auch Klettern, den Barfußpfad testen oder den Wasserspielplatz. Foto: Severin Steinberger (Archivbild)

Wer noch ein bisschen mehr Action möchte, schnappt sich sein Fahrrad und fährt in den Dirtpark Tierhaupten. Zwischen Schanzen und Wellen kann hier gesprungen werden und zum Ausruhen danach steht ein überdachter Brotzeitplatz bereit. Helm nicht vergessen. Gefahren werden kann am Hopfegarten 8, Tierhaupten.

Der Pumptrack in Westendorf. Foto: Steffi Brand

Wer sich nicht nur auf das Fahrrad beschränken möchte, sondern auch mit Rollern, Inline-Skates, Laufrädern oder Skateboards unterwegs ist, für den ist ein Pumptrack der richtige Ort. Auf der asphaltierten Fläche können Kurven und Wellen gefahren werden. Von diesen Strecken gibt es mehrere im Landkreis etwa in Stadtbergen, in Westendorf und seit einigen Wochen auch in Welden. In Stadtbergen ist der Pumptrack in der Leitershofer Straße und in Westendorf vor dem Recyclinghof zu finden.

Mit Spiel und Spaß die Natur erkunden, in Welden oder Bonstetten

Große oder Kleine Frechdachse sind genau richtig im Ludwig-Ganghofer-Lausbubenweg in Welden. Bei fünf Erlebnisstationen können Abenteuer des jungen Ganghofer nacherlebt werden, zum Beispiel nach einem Schatz zu graben. Dazu gibt es Kapitel aus Werken des Schriftstellers und Wissenswertes über den Wald. Der etwa 3,5 km lange Weg startet nahe des Waldparkplatzes, am Ende der Schwarzbrunnenstraße in Welden.

Der Ludwig-Ganghofer-Lausbubenweg in Welden. Foto: Andreas Lode

Über die geologische Geschichte des Alpenvorlandes informiert der Geologische Lehr- und Landschaftspfad in Bonstetten. Besonders die Entstehung des Staufenbergs wird hier erklärt. Der Berg weist den ältesten eiszeitlichen Schotter der Gegend auf und ist damit von besonderer Bedeutung. Auf etwa 4,5 Kilometern wird mit Infotafeln erklärt, wie unsere Region sich über verschiedene Kalt- und Warmzeiten geformt hat. Der Geologische Lehrpfad startet am Bräustüble Bonstetten in der Hauptstraße 11.