Schneller zum Ausweis: Foto und Fingerabdruck am Automaten

Im Rathaus Gersthofen steht seit neuestem ein Speed-Capture-Kiosk. Was ist das? Das Gerät im Bürgerservicezentrum der Stadt erfasst und digitalisiert in wenigen Minuten ein biometrisches Foto, Fingerabdrücke und die eigene Unterschrift. Personalausweise oder Reisepässe sollen sich so auf schnelle Weise beantragen lassen. Auch in anderen Kommunen gibt es ähnliche Angebote oder auch Pläne, einen Automaten für die Bürgerinnen und Bürger einzuführen. Ab 1. Mai dürfen Fotos für Ausweise nämlich nicht mehr in Papierform eingereicht werden.

