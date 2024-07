iPad & Co. im Unterricht: Leidet die Aufmerksamkeit der Schüler?

Mit dem Tablet in den Unterricht? Genau das sieht die „Digitale Schule der Zukunft“ mit einer sogenannten 1:1-Ausstattung vor. Dieses Projekt des Bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus möchte die Digitalisierung in Schulen vorantreiben und setzt auf mobile Endgeräte, anstatt oder zusätzlich zu Stift und Heft. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Schule und Kultur des Kreistags im Augsburger Land wurde das Thema kontrovers diskutiert. Schulleiter und Schulleiterinnen im Landkreis glauben, dass an den Veränderungen kein Weg vorbei führt.

Voraussichtlich ab September können Schulen eine Förderung von mobilen Endgeräten bei der bayerischen Regierung beantragen. Der staatliche Zuschuss liegt dann bei maximal 350 Euro pro Gerät. Auch ohne Förderung haben sich bereits viele Klassen mit mobilen Geräten ausgestattet. So auch das Gymnasium Königsbrunn, eine der ersten Schulen im Landkreis Augsburg, die am Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ teilnahm. Dahinter steckt viel Arbeit und Vorbereitung, wie Schulleiter Volker Täufer erklärt. „Unser Konzept zur Digitalisierung im Unterricht haben wir über ein Jahr hinweg geplant. Eine gute Vorbereitung ist essenziell, damit die Umstellung gelingt“, sagt er.

Digitalisierung an Schulen im Landkreis Augsburg: Analog und digital vereinen

An der Fach- und Berufsoberschule in Neusäß gibt es noch keine einheitliche Regelung für mobile Endgeräte. „Aber viele Schülerinnen und Schüler arbeiten bereits damit“, berichtet die vertretende Schulleiterin Manuela Meixner. „Das Digitale ist die Zukunft. Der Vorteil ist, dass man damit kollaborativ arbeiten kann“, meint sie. Der größte Nachteil sei, dass die Aufmerksamkeit der Schüler eher nachlasse, da das Tablet auch Ablenkungen beinhalte. Im Wlan der Schule seien deshalb bestimmte Internetseiten wie Youtube gesperrt.

Das Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen hat sieben Klassen, die mit digitalen Geräten arbeiten. Das pädagogische Konzept sei noch im Fluss, wie der stellvertretende Schulleiter Jan Kolditz sagt. Er betont, dass sowohl die Arbeit an mobilen Geräten, als auch mit Stift und Papier seine Berechtigung habe. „Der Umgang mit Tablets muss für die Schüler einmal selbstverständlich sein. Konzentriertes Arbeiten funktioniert jedoch oft auf Papier besser“, meint Kolditz. Das Ziel der „Digitalen Schule“ müsse sein, vom Analogen und vom Digitalen zu profitieren, ohne das jeweils andere auszuschließen.

Schulaufwandsträger bekommen ab 2025 einen Zuschuss vom Freistaat

Dass Tablets und Co. für mehr Ablenkung sorgen, hält er für ein schwaches Gegenargument. „Es war schon immer Teil des pädagogischen Arbeitens, dafür zu sorgen, dass sich die Schüler konzentrieren“, sagt Kolditz. Seine Bilanz für die „Digitale Schule der Zukunft“: Es gebe gar keine Alternative mehr. „Man muss den Kindern den Umgang mit dem Internet beibringen. Damit wachsen sie auf und sind auch im Studium oder Berufsleben damit konfrontiert“, meint er. Die Probleme, die aus der Digitalisierung entstehen, gehören seiner Meinung nach zur erzieherischen Aufgabe. „Den Mehraufwand für Lehrkräfte darf man jedoch nicht unterschätzen“, betont Kolditz.

Wie das Bayerische Ministerium für Unterricht und Kultus auf Nachfrage mitteilt, sollen auch die Schulaufwandsträger bei der Digitalisierung finanziell bezuschusst werden. Ab 2025 werde es „einen gesetzlichen Zuschuss bei der technischen Administration, Wartung und Pflege der Schul-IT“ geben. „Der Wartungs-und-Pflege-Zuschuss umfasst auch die Ausgaben der Schulaufwandsträger, die gegebenenfalls durch die Administration sowie den technischen Support von Schülergeräten entstehen“, so eine Sprecherin des Ministeriums.

Arbeit mit Tablets und Co. fördert die Medienkompetenz von Schülern

Am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß gab es bereits 2010 eine sogenannte Laptop-Klasse. Wie Stefan Düll, Schulleiter und Präsident des Deutschen Lehrerverbandes sagt, habe man es an der Schule nicht eilig, flächendeckend auf mobile Geräte umzustellen. „Mit der 1:1-Ausstattung beginnen wir im Schuljahr 2025/26. Bis dahin müssen wir einige Fragen für uns klären.“ Derzeit arbeiten Schülerinnen und Schüler ab der achten Jahrgangsstufe in einigen Klassen einheitlich mit Tablets. „In der heutigen Zeit ist es notwendig, den Kindern einen Umgang damit beizubringen“, findet der Schulleiter. Die technologische Entwicklung könne man nicht zurückdrehen. Das Analoge wird laut Düll weiterhin eine Rolle spielen. „Bei der Übersichtlichkeit haben Papier und Heft einen Vorteil. Auf einem Tablet hat man alles auf einem kleinen Bildschirm“, sagt er.

Die Via-Claudia Realschule Königsbrunn macht seit 2021 beim Pilotprojekt mit. „Wir sind insgesamt zufrieden“, sagt Schulleiter Peter Schwarz. Schon jetzt ist der Großteil aller Klassen ab der siebten Jahrgangsstufe mit mobilen Endgeräten ausgestattet. In den fünften und sechsten Klassen verzichtet die Schule, wie auch alle anderen hier genannten Bildungseinrichtungen, auf die Nutzung von Tablets im Unterricht. In diesen Stufen sollen die Schülerinnen und Schüler weiterhin analog arbeiten. „Das saubere Arbeiten mit Stift und Papier und die Zuverlässigkeit beim Mitbringen von Büchern sind wichtige Tugenden. Das soll nicht verloren gehen“, sagt Schwarz.

Laut Lehrerinnen aus Königsbrunn gibt es Vor- und Nachteile

Die Lehrerinnen Judith Dörfner und Julia Richter betreuen das Projekt an der Schule. „Wir arbeiten nicht nur mit den Tablets, sondern weiterhin auch mit Heften“, sagen sie. In Fächern wie Deutsch oder Mathe seien Stift und Papier weiter von Vorteil und nicht durch mobile Geräte zu ersetzen. Auch sie halten die potenzielle Ablenkung für kein großes Problem. „Es gibt immer widerspenstige Schülerinnen oder Schüler, ob mit Heften oder Tablets“, sagt Dörfner. Ab dem kommenden Schuljahr werden alle Klassen ab der siebten Jahrgangsstufe die 1:1-Ausstattung erhalten.