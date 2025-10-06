Das steckt hinter der deutschlandweiten digitalen Inklusionskarte

In Räumen der evangelischen Kirche in Meitingen trafen jetzt Bayerns Digitalminister Fabian Mehring und Ski-Olypmpiasiegerin Viktoria Rebensburg auf Heike Rabas von der Familienauszeit. Herzstück des Meitinger Vereins ist eine digitale Inklusionslandkarte. Online können Menschen mit behinderten Angehörigen verschiedene Angebote etwa nach Altersgruppe, individueller Diagnose oder der gewünschten Art der Unterstützung, dem Bundesland und mehr filtern.

Das kann die digitale Inklusionslandkarte

Umgesetzt wurde die Landkarte im Rahmen von digital verein(t). In Meitingen stellte Mehring die neue Schirmherrin von digital verein(t), Viktoria Rebensburg, vor und lobte: „Die Familienauszeit Meitingen zeigt eindrucksvoll, wie digitale Werkzeuge konkrete Hilfe leisten und Brücken bauen können.“

Icon vergrößern Ski-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (von links) und Bayerns Digitalminister Fabian Mehring besuchten die Familienauszeit Meitingen, die Heike Rabas gegründet hat. Foto: Digitalministerium Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ski-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (von links) und Bayerns Digitalminister Fabian Mehring besuchten die Familienauszeit Meitingen, die Heike Rabas gegründet hat. Foto: Digitalministerium

Digital verein(t) hat sich seit seinem Start 2021 als zentrale Anlaufstelle für Digitalisierungsfragen im Ehrenamt etabliert. Bayernweit wurden bereits etwa 400 kostenlose Workshops, Beratungsangebote und Hackathons organisiert, die ehrenamtlich Engagierte fit für die digitale Zukunft machen. Damit trägt die Initiative dazu bei, dass auch kleinere Vereine ihre Ideen und Projekte digital umsetzen können – wie die Inklusionslandkarte der Familienauszeit Meitingen.

Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg sagte in Meitingen: „Digitale Werkzeuge und Beratung helfen, Strukturen zu stärken, Abläufe zu erleichtern und die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins noch effektiver zu machen. So können gerade kleine Vereine ihre Ideen umsetzen, sichtbar werden und nachhaltigen Erfolg erzielen.“

Das steckt hinter der Familienauszeit Meitingen

Heike Rabas hatte die Familienauszeit 2024 gegründet. Der Verein ist unter dem Dachverband der Katholischen Erwachsenenbildung des Landkreises Augsburg und Neu-Ulm organisiert. Die Familienauszeit bietet Unterstützung und Austausch für Familien mit beeinträchtigten Angehörigen und schafft mit offenen Treffs in der evangelischen Kirche Meitingen regelmäßig Orte der Begegnung. Während Eltern sich informieren und austauschen können, nutzen Kinder Spiel- und Betreuungsangebote. Die digitale Inklusionslandkarte wurde dank der Teilnahme an den Beratungssprechstunden von „digital verein(t)“ umgesetzt. Die Landkarte zeige laut Mehring, wie vom Bayerischen Digitalministerium geförderte Initiative das Ehrenamt nicht nur in Bayern stärkt, sondern auch bundesweit Impulse setzt.