Dinkelfestival 2024: Alle Termine im Überblick

Donnerstag, 25. Juli:

Juze-Stage: 19 Uhr The Passive Fists, 20.15 Uhr Arbeitsgruppe Lobotomie, 21.45 Uhr Budapester Puppenmuseum

Magic-Stage: 18.30 Uhr Lyn Conary, 19.45 Uhr Franzi Pschera & Band, 21.30 Uhr Dirty Handbags

Hip-Stage: 19.30 Uhr Jazzware-Company, 21.30 Uhr Stainless Brass

Rathaus-Stadel: ab 18.30 Uhr Jam-Session

Freitag, 26. Juli:

Juze-Stage: 18.30 Uhr Opaal, 19.45 Uhr Der laute Gast, 21 Uhr Matze Sampler, 22.30 Uhr Pikant & Moort

Magic-Stage: 18.30 Uhr Phil I Gran, 19.45 Uhr Aerbe, 21.30 Uhr Who of us

Hip-Stage: 19 Uhr Ohne F, 20.30 Uhr Clear Blue Sky, 22 Uhr The Minotiry - Green Day Tribute Band

Rathaus-Stadel: 18.30 Uhr Da Kopper, 19.45 Uhr Punkustix, 21.15 Uhr Ernst Freundlinger

Samstag, 27. Juli:

Juze-Stage: 18 Uhr DJ Vullmatic, 20 Uhr Bassjunkie, 22 Uhr DJ Assaggio

Magic-Stage: 18.30 Uhr Zwoa Capz, 20 Uhr Blamasch, 21.30 Uhr Brass-WG

Hip-Stage: 19.15 Uhr Headjet, 20.30 Uhr Button Rouge, 22 Uhr Freinacht

Rathaus-Stadel: ab 18.30 Uhr Next Friday

Sonntag, 28. Juli:

Magic-Stage: 11 Uhr Kaiserberg Musikanten, 13.45 Uhr Andreas Kalb, 15 Uhr Quinta-Feira Perigosa, 16.15 Uhr Trioldys, 18.15 Uhr ScheinEilig, 19.45 Uhr Adi Hauke, 21.30 Uhr Nakoda (Orientalischer Tanz)

HIP-Stage: 17.30 Uhr Jugendkapelle Dinkelscherben, 18.30 Uhr Musikkapelle