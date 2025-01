2013 Euro haben die Sternsinger in Oberschöneberg gesammelt

Im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg wurden die Sternsinger von Diakon Stefan Siegel ausgesendet, um den Segen zu den Bewohnern zu bringen. 20 * C + M + B + 25, „Christus mansionem benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“, haben die Oberschöneberger Sternsinger, allesamt auch Ministranten, dieser Tage an die Türen der Häuser und Wohnungen geschrieben. Für Projekte der Dreikönigsaktion, die in diesem Jahr unter dem Motto: „Erhebt eure Stimme! – Sternsingen für Kinderrechte stand, sammelten sie 2013 Euro. (AZ)

