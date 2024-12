Alexander Enderle traf in die Mitte

Beim traditionellen Königsschießen der Schützengesellschaft Zusameck Dinkelscherben nahmen viele Schützinnen und Schützen teil. Besonders aktiv war in diesem Jahr auch wieder die Jugend. Eine ruhige Hand bewies Daniel Langenmair; er wurde neuer Schützenjugendkönig. Ihm folgten auf Platz 2 Felix Wenisch und auf Platz 3 Elora Jung. In der Schützen- und Altersklasse hielt Alexander Enderle (Mitte) den Atem an und traf exakt die Mitte; er wird die Königskette im neuen Jahr für die SG tragen. Zweiter wurde Ludwig Wenisch (rechts). Vereinsvorsitzender Manfred Berchtold (links) kam als Dritter gerade noch aufs Podest.

