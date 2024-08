Angeblicher Paypal-Mitarbeiter betrügt Frau aus Dinkelscherben

Zum Opfer einer fiesen Betrugsmasche wurde eine Frau aus Dinkelscherben, berichtet die Polizei. Ein Betrüger gab sich demnach am Telefon als Mitarbeiter des Zahlungsdienstes Paypal aus. Er teilte der 38-Jährigen mit, dass ihr Konto gehackt worden sei. Deshalb müsse sie sich eine Fernwartungssoftware auf ihr Handy laden und sich anschließend zunächst bei Paypal und weiter in das Onlinebanking ihrer Hausbank einloggen. Im weiteren Verlauf musste sich die Geschädigte durch das Vorzeigen ihres Personalausweises über die Kamera des Mobiltelefons angeblich legitimieren, berichtet die Polizei. Im Anschluss musste die Geschädigte Zahlungskarten in einem örtlichen Supermarkt erwerben und die Codes übermitteln. Nach Übermittlung der Codes bemerkte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige. Unmittelbar nach Anzeigeerstattung bemerkte die Geschädigte, dass von ihrem Girokonto 3000 Euro abgebucht wurden. Insgesamt entstand Vermögensschaden in Höhe von 5000 Euro, heißt es im Berichgt der Polizei. (kinp)

PayPal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis