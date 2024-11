Auto macht sich selbstständig und rollt in einen geparkten Wagen

Ein Sachschaden von etwa 2000 Euro ist am Donnerstag bei einem Unfall in Dinkelscherben entstanden. Wie die Polizei berichtet, parkte hier gegen 17 Uhr eine Frau ihren Wagen in der Mühlangerstraße, um in die benachbarte Bank zu gehen. Dabei vergaß sie offenbar, das Auto an der abschüssigen Zufahrt vor Wegrollen zu schützen. Das Auto machte sich selbstständig und rollte in den geparkten Wagen einer Anwohnerin. (AZ)

