Betrunkene randaliert am Marktplatz in Dinkelscherben

Ziemlich daneben benommen hat sich offenbar eine 28-Jährige am Sonntagabend in Dinkelscherben. Wie die Polizei berichtet, bestellte sich die Frau zunächst zwei Aperol Spritz für 15 Euro in einer Gaststätte am Marktplatz. Laut Polizei „ohne erkennbaren Grund“ fing sie dann an, in der Gaststätte zu randalieren, sodass mehrere Gläser zu Bruch gingen. Außerdem soll die Betrunkene andere Gäste beleidigt haben. Ohne zu bezahlen, verließ die Zechprellerin dann das Lokal, berichtet die Polizei. An der Straße soll sie dann gegen ein Auto der Marke Kia getreten haben, wodurch mehrere Dellen am Fahrzeug entstanden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Randale in Dinkelscherben: Polizei sucht nach Hinweisen

Als die Polizei eintraf, soll die Frau auch noch die Polizisten beleidigt und „erheblichen Widerstand“ geleistet haben. Die Beamten mussten die 28-Jährige fesseln und in den Arrest nach Augsburg bringen, heißt es im Polizeibericht. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,94 Promille. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, bzw. Geschädigten. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 08291/18900 melden. (kinp)