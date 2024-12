Betrunkener Fahrer setzt sein Auto in einen Graben

Auf seiner Fahrt zwischen Dinkelscherben in Richtung Steinkirch ist einem 59-Jährigen am Montagnachmittag ein Missgeschick passiert: In der Abzweigung zum ehemaligen Schullandheim bog er nach Angaben der Polizei in einem zu engen Bogen nach rechts ab und geriet mit seinem Wagen in einen Graben. Dort fuhr sich das Auto fest.

Nach dem Unfall bei Dinkelscherben ist der Mann seinen Führerschein vorerst los

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann eine Alkoholfahne hatte. Ein Test ergab einen Wert „im Bereich einer relativen Fahruntüchtigkeit“, schreibt die Polizei. Bei dem 59-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Ein Abschleppdienst musste den Wagen aus dem Graben ziehen. Am Auto des 59-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Fremdschaden entstand nicht. (corh)