Dankgottesdienst auf dem Bauernhof

Die Katholische Landvolkgemeinschaft Dinkelscherben veranstaltet einen Dankgottesdienst unter freiem Himmel am Sonntag, 22. September. Es sind alle Verbraucher und Erzeuger willkommen. Los geht es um 10 Uhr auf dem Bauernhof der Familie Andreas Förg in Maingründel in der St. Leonhardstraße 37. Die Dankmesse wird wieder von Pfarrer Heribert Singer zelebriert. Nach dem Gottesdienst ist eine Hofbesichtigung möglich. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Für Rückfragen ist Regina Schmid unter Telefon 08238/4884 erreichbar. (AZ)

