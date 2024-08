Das hat sich im Spital in Dinkelscherben alles verändert.

Der Katholische Frauenbund Zusmarshausen besuchte kürzlich mit 33 Interessierten das Seniorenheim Dinkelscherben. Im Jahr 1605 gründete Domdekan Hieronymus Stor von Ostrach die Stiftung, um arme, bedürftige oder kranke Menschen zu versorgen. Das von der Caritas geführte Haus sollte geschlossen werden. Nach zahlreichen Demos wurde Jahr 2019 ein Förderverein gegründet, mit dem Ziel, die Heime in Dinkelscherben und Zusmarshausen, zum Wohle pflegebedürftigen Mitmenschen zu erhalten. Beide Häuser bieten Platz für etwa 80 Bewohnerinnen und Bewohner. Viel ist seit dem renoviert worden. Josef Guggenmos und Herfried Vogele führten in zwei Gruppen durch den neu angelegten Barockgarten, die komplett renovierten Kellerräume mit Bastelwerkstatt für die Herren und einen Gymnastikraum. Zum Abschluss besuchte die Gruppe das mit einem neuen Fußboden, hellen Wänden und Möbeln ausgestattete Cafe, in dem immer freitags und sonntags Nachmittag Kaffee und Kuchen angeboten werden. Judith Rathgeber