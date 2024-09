Das letzte Bad im Freien

Die Temperaturen gehen in den Keller, und damit endet auch die Freibadsaison in den meisten Gemeinden. Im Panoramabad in Dinkelscherben wird das Sommerende immer auf spezielle Art und Weise zelebriert: mit dem Abbaden. Die Fahne der Gemeinde kam am Sonntagnachmittag bei dem gemeinsamen Spaß mit ins Wasser. Für Getränke und Kuchen sorgte die Wasserwacht. In Dinkelscherben konnte der Herbst am Wochenende noch auf andere Weise eingeläutet werden: mit einem Bummel über den Herbstmarkt. Foto: Marcus Merk

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis