Freundschaften über Jahrzehnte und Kilometer hinweg

Zum Tag der Freundschaft haben wir Leserinnen und Leser dazu aufgefordert, uns ihre besonderen Freundschaftsgeschichten zu erzählen. Aufgrund der vielen Rückmeldungen sind ihre Geschichten unsere neue Sommerserie. Seit 58 Jahren sind Gerti Huber und Brigitte Schönekess befreundet. Dabei verbrachte eine sehr viel Zeit im Ausland. „Aber wir haben uns nie verloren“, erzählt Gerti Huber. Nicht nur das: Durch Zufall wohnen die beiden Freundinnen inzwischen in Dinkelscherben ganz nah beieinander.

Kennengelernt hatten sich die beiden bei Schulbeginn 1966 in der Realschule Thannhausen. Gerti aus Ziemetshausen und Brigitte aus Dinkelscherben nahmen den gleichen Bus und liefen zur Schule. Sie hörten gerne Schlager und besuchten, dann schon liiert, gemeinsam die Discos in ihren Wohnorten.

Die Abschlussfahrt ging 1970 nach Wien, das Bild entstand am Stift Melk. Links Brigitte Schönekess, rechts Gerti Huber. Foto: Marcus Merk (Repro)

Brigittes Mann arbeitete viel auf Baustellen im Ausland. „Erst waren wir im Iran, da kam unsere Tochter zur Welt. Dann ging es weiter nach Saudi-Arabien.“ Dort landete der Ehemann im Gefängnis. Die Ehe ging auseinander. In Saudi-Arabien lernte Brigitte ihren zweiten Mann kennen und kehrte mit ihm nach Deutschland zurück. Zuerst lebte die Familie in Hannover. Doch 1981 bekam der Ehemann in Nigeria eine Stelle und zog mit der Familie dorthin. „Gerti und ich haben uns immer zwischendrin gesehen, wenn ich meine Eltern besucht habe. Mein Bruder und meine Schwester wohnen ja auch in Dinkelscherben“, erzählt Schönekess und Huber ergänzt: „Wenn Brigitte nach Deutschland kam, sprach sie immer hochdeutsch. Aber binnen fünf Minuten hatten wir wieder unseren alten Dialekt und waren ein Herz und eine Seele.“ In all der Zeit trafen regelmäßig Briefe aus dem Ausland bei Gerti Huber ein. „Ich habe die Handschrift erkannt und mich jedes Mal gefreut.“

Inzwischen wohnen alle in Dinkelscherben

Obwohl sich Familie Schönekess in Nigeria wohlfühlte, ging es acht Jahre später heim - die Kinder sollten einen deutschen Schulabschluss haben. Durch Zufall baute Familie Schönekess in Dinkelscherben ein Haus - nur wenige Meter von Familie Huber entfernt. Vor fünf Jahren wurde dann Brigitte, die mit 71 Jahren bereits Uroma ist, Witwe, ein Jahr später Gerti. „In der Zeit hat Brigitte mir sehr geholfen. Seitdem treffen wir uns täglich um 16 Uhr auf ein Glas Wein bei mir“, sagt die 70-Jährige. Die beiden Frauen kümmern sich um das Haus mit Garten der jeweils anderen, wenn die im Urlaub oder im Krankenhaus ist. „Wir waren immer eng. Aber erst waren wir so weit getrennt und jetzt sind wir so nah beieinander“, sagt Gerti Huber. Und auch die Kinder von Brigitte Schönekess, die so viel von der Welt gesehen haben - fühlen sich mit ihren Familien in Dinkelscherben wohl.

Von Wuppertal nach Diedorf

Noch länger als die beiden Damen in Dinkelscherben kennen sich zwei Herren aus Wuppertal: 69 Jahre. Einer der beiden, Hendrik Brügmann, ist in Diedorf gelandet. Doch die Freundschaft hielt. „Wir haben heute noch Kontakt, jetzt meistens an den Geburtstagen“, schrieb uns Brügmann.

Er und Jürgen Hund lernten sich 1955 kennen. Gemeinsam gingen sie die Volksschule. Da Jürgen näher zur Schule wohnte, holte Hendrik ihn jeden Morgen ab. „Später wechselten wir zusammen zur Realschule. Jetzt wohnte ich näher zur Schule und er holte mich ab.“ Jürgen Hund war mit seiner ersten Ausbildung nicht so glücklich - und wechselte. Gemeinsam mit seinem besten Freund machte er jetzt die Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker, in der gleichen Firma, in der gleichen Berufsschule. „Und auch die Nachmittage verbrachten wir oft gemeinsam“, erzählt der inzwischen 79 Jahre alte Hendrik Brügmann: „Er hatte ein Mofa der Firma Heinkel, und ich ein Vicki-Dreigang-Moped - eines war immer kaputt. So konnten wir die immer wieder reparieren. Wir haben dabei viel gelacht. Später hatte ich eine Kreidler Florett, damit konnten wir beide zur Berufsschule fahren.“

Wenn eine Diedorfer Nummer in Wuppertal klingelt, beginnt ein fröhliches Telefonat

Doch dann trennten sich die Wege der beiden. Sie mussten den 18-monatigen Wehrdienst ableisten, Hendrik Brügmann in Goslar. Nach der Hochzeit 1970 zog er mit seiner Familie nach Heppenheim. Im Urlaub in Lechbruck entdeckte er eine Anzeige von NCR in Augsburg. „Ich dachte, da gehe ich mal hin. Dort hatte ich ein Interview mit dem Vizepresident von NCR aus den USA. Mehr als 30 Jahre lang habe ich dann bei der Firma gearbeitet.“

Hendrik Brügmann und Jürgen Hund lernten sich 1955 kennen. Sie besuchten dieselbe Schule, machten die gleiche Ausbildung und fuhren mit ihren ersten Autos, zwei Citroen 2CV, also Enten, in den Urlaub. Jürgen Hund ist der Zweite von rechts auf dem Bild, Hendrik Brügmann ist der Dritte von rechts. Foto: Brügmann

Jürgen Hund dagegen machte sich in Wuppertal mit einem Laden für Radio- und Fernsehtechnik selbstständig. Dort arbeite er immer noch. Die beiden Freunde haben sich 2003 und 2013 zum Klassentreffen gesehen. Außerdem besucht Familie Brügmann manchmal die Verwandtschaft in Wuppertal und schaut dann bei Hunds vorbei. „Wir freuen noch heute jedes Mal, wenn wir voneinander hören und erinnern uns gern an unsere gemeinsame Zeit“, erzählt Brügmann. „Es war eine gute Zeit. Wir telefonieren regelmäßig und lachen dann über unsere alten Geschichten.“