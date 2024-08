Frau drückt versehentlich auf Gaspedal und fährt gegen Tor

Eine Autofahrerin ist am Montag laut Polizei frontal gegen ein Hoftor gefahren. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wollte die 34-Jährige am Montag gegen 12.40 Uhr in einem Innenhof an der Marktstraße einparken. Dabei trat sie offenbar versehentlich aufs Gaspedal und krachte mit ihrem Wagen gegen das Tor. Im Auto befanden sich neben der Fahrerin ein Säugling sowie ein drei Jahre altes Kind, berichtet die Polizei. Alle drei blieben zum Glück unverletzt. Für Aufsehen sorgte der Einsatz auch, weil ein Rettungshubschrauber vor Ort war. (kinp)

