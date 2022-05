Funkmast in Häder kann nach knapper Abstimmung kommen

Plus Ein geplanter Mobilfunkmast sorgt für Aufregung in Dinkelscherben. Schon zum dritten Mal wurde abgestimmt. Nun dürfte der Mast beschlossene Sache sein.

Der geplante Funkmast im Dinkelscherber Ortsteil Häder ist seit Monaten ein Aufregerthema in der Marktgemeinde. Seitdem bekannt wurde, dass ein neuer Mobilfunkmast gebaut werden soll, regt sich Widerstand. Anwohner fürchten die Strahlung des Masts, wollen ihn nicht vor ihrer Haustüre. Der Betreiber will sein Netz verbessern - und deshalb einen 20 Meter hohen Stahlmast bauen. Schon zum dritten Mal muss der Marktrat darüber abstimmen, ob der auf einem Grundstück der Gemeinde gebaut werden darf.