Stimmungsvolles Adventskonzert bereitet gekonnt auf Weihnachten vor

Das gut besuchte stimmungsvolle Adventskonzert vom Männergesangverein Häder war beispielhaft für Veranstaltungen von Chören, die mit ihren Stimmen die Vorweihnachtszeit prägen. Dabei sind es nicht Stars und ihre Show, sondern schlicht gesungene Lieder von Angst und Not mit der Sehnsucht nach Frieden und Erlösung.

Den über 20 Sängern unter der Leitung von Andrea Schedler und ihren Gästen bot die Kirche St. Stephan einen würdigen Rahmen für die sehr verhaltenen besinnlichen Lieder zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Die Männerstimmen trugen, geführt von der Dirigentin „Ach, mein Seel fang an zu singen“, „Es ist Advent“, „Zünd a Liacht für di a“, „Advent ist ein Leuchten“ und „Im Dunkel naht die Weihnacht“ selbst auf dem letzten Platz gut verständlich und klar intoniert vor. Pfarrer Florian Kolbinger vertiefte mit geistlichen Impulsen die Begriffe Nacht und Dunkel aus den Liedern. Sie sind es, die Weihnachten, das kein triumphales Fest, aber der Sieg des Lichtes sei, den Namen gaben. Vielleicht ist das Erwarten schon das Ziel, gab er zu bedenken..

Mit den bekannten und beliebten Gast-Mitwirkenden Gertrud Kröner (Sopran und Gitarre), Martin Kröner (Bass) und Peter Frasch (Tenor und Klavierbegleitung), war die Veranstaltung ein Magnet für den Ort und weit darüber hinaus. Alle Plätze, auch auf den Emporen und wo man nur stehen konnte, waren mit gebannt lauschenden Zuhörerinnen und Zuhören in der nur spärlich mit Kerzen beleuchteten Pfarrkirche St. Stephan gefüllt. Zum Erfolg trugen ganz wesentlich die berührenden Stücke des bekannten und beliebten Gasttrios mit den Liedern „Wir warten auf das Licht“, „Vom Flügel eines Engels berührt“, Weihnachts-Wiegenlied“, „Ganz staad is scho draußn“, „Dr See gfriert zu“, Neige, o Mutter der Gnade“, Venite adoriamo“, „ Aschenbrödl“, Mamatschi“ bei. Den krönenden Abschluss bildeten gemeinsam gesungen „Abendzauber“ und der „Andachtsjodler“. Den stehenden Applaus der Zuhörerinnen und Zuhörer belohnten Zugaben. Das Konzert mit dem Männerchor Häder kam durch das gute Zusammenwirken bei musikalischen Begleitungen von Andrea Schedler zu Auftritten von Gertrud Kröner und Martin Kröner zustande.

Ergänzt wurde die Feier durch die Vereine des Ortes mit der Möglichkeit bei Speisen und Getränken mit der Unterhaltung durch jugendliche Bläser, danach draußen Gemeinschaft und Austausch zu pflegen.