In Dinkelscherben sind die Retter bald viel schneller

Im Notfall zählt jede Minute. Maximal zwölf Minuten soll es dauern, bis die alarmierten Retter vor Ort sind. Eine Ewigkeit für einen Patienten, der um sein Leben ringt. Doch für die Helfer der Bereitschaft Zusmarshausen/Dinkelscherben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ist es oftmals schwierig, die Patienten in Not in Dinkelscherben und in den dazugehörigen weit verstreuten Ortsteilen in dieser Zeit zu erreichen. Ein Helfer vor Ort soll das jetzt grundsätzlich ändern.

