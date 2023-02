Dinkelscherben

Kurz vor dem Aus kam die Rettung für das Seniorenheim in Dinkelscherben

Das Seniorenheim in Dinkelscherben gilt inzwischen als gerettet. Vor gut vier Jahren sollte es geschlossen werden.

Plus Das Spital in Dinkelscherben sollte vor gut vier Jahren geschlossen werden. Es folgte großer Protest, bürgerliches Engagement und schließlich die ersehnte Rettung. Heute ist das Heim voll belegt.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Die Geschichte des markanten Gebäudes in der Dinkelscherben Ortsmitte geht über 400 Jahre zurück. Vor gut vier Jahren sollte sie enden. Das Seniorenheim, das in Dinkelscherben alle nur Spital nennen, stand vor dem Aus. Schon lange war klar, dass das Gebäude saniert werden musste, im November 2018 war die Rede von mehr als neun Millionen Euro, die das kosten sollte. Zu viel für die damaligen Verantwortlichen. Was folgte, war ein beispielloser Protest der Menschen aus Dinkelscherben und Umgebung. Sie wollten ihr Spital retten – und haben genau das geschafft. Heute ist die Einrichtung voll belegt.

