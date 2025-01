Laster rollt in Dinkelscherben über E-Bike

Ein Lastwagen ist in Dinkelscherben über ein E-Bike gerollt. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Der LKW-Fahrer übersah beim Rangieren an die Laderampe das E-Bike und überrollte dieses. Da der Fahrradbesitzer zunächst nicht ausfindig gemacht werden konnte und der Fahrer im Termindruck war, entfernte er sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Vorher stellte er das Fahrrad aber noch auf einen angrenzenden Grünstreifen. Als der Besitzer des Rades zurückkam, vermutete dieser einen Diebstahl, da sich das Rad nicht mehr auf dem vorherigen Abstellplatz befand. Er erstattete daher bei der Polizei Anzeige wegen eines Fahrraddiebstahls. Nach Befragung der Mitarbeiter des Einkaufsmarktes konnte der Sachverhalt dann aber geklärt werden. Auch der Fahrer des Lastwagens war zwischenzeitlich wieder zur Unfallstelle zurück gekommen. (kinp)

