Leerstehendes Haus in Dinkelscherben fängt Feuer

Zu einem Brand im Dinkelscherber Ortsteil Grünenbaindt rückte die Feuerwehr am Donnerstag gegen 21 Uhr aus. Das teilt die Polizei mit. Demnach brach der Brand in einem leerstehenden Bauernhaus in der St.-Leonhard-Straße aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (kinp)

