Ersatzbusse zwischen Dinkelscherben und Burgau und in Richtung Nordendorf

Pendler und Zugreisende müssen sich in den kommenden Wochen auf erschwerte Bedingungen einstellen. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Arverio teilt mit, dass es auf den Strecken Ulm-Augsburg und Augsburg-Donauwörth zu Zugausfällen kommen kann.

So wechselt die DB InfraGO zwischen Burgau und Freihalden Schwellen aus. In der Zeit von Dienstag, 19. November, bis Dienstag, 3. Dezember, sind deshalb auf dem Streckenabschnitt zwischen Burgau und Dinkelscherben vereinzelte Haltausfälle möglich. Es wird Schienenersatzverkehr eingesetzt. Der aktualisierte Fahrplan von RE9 und RB 86 steht jetzt auf den Internetseiten von Arverio zum Download bereit.

Sperrung am Wochenende 23./24. November zwischen Augsburg und Donauwörth

Zugausfälle gibt es in der Zeit von Donnerstag, 21. November, bis Sonntag, 1. Dezember, auch auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth. Am Wochenende 23./24. November ist die Strecke laut Arverio komplett gesperrt. Der Grund ist die Erneuerung der Oberleitung bei Meitingen, die DB InfraGO hier vornimmt.

Betroffen sind der RE80, RE89, RB 89 und der RB87. Es wird Schienenersatzverkehr eingesetzt. Der Ersatzfahrplan steht ebenfalls im Internet auf den Seiten von Arverio zum Download bereit. Am Wochenende 23./24. November fährt der Bus von Augsburg nach Donauwörth von 5 bis 22 Uhr zwei Mal pro Stunde (um 10 und 40), danach nur noch ein Mal pro Stunde. In die andere Richtung startet der Bus in Meitingen in Richtung Augsburg von 5 bis 22 Uhr immer um 4 nach (ab Nordendorf schon um 52, Westendorf 58). Alle zwei Stunden fährt der Ersatzbus um 40 in Meitingen ab (in Nordendorf um 32).