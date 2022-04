Musical "Starlite Motel": Ein Stück Amerika kommt nach Dinkelscherben

Plus Die Musikvereinigung Dinkelscherben stellt ein Musical nach Broadway-Art auf die Beine. Regisseur Philipp Bange erzählt von großen Träumen und der Arbeit, die dahintersteckt.

Vom Tellerwäscher zum Millionär: Die USA gelten als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Schon etliche Filmstreifen aus Hollywood und Theaterstücke am Broadway haben sich mit dem "American Dream" befasst. Nun soll ein kleines Stück des amerikanischen Glanzes auch nach Dinkelscherben kommen. Die Musikvereinigung Dinkelscherben hat einen langen, mühevollen Weg zum eigenen Traum auf sich genommen.