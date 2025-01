Navi fällt herunter: Autofahrer kommt von der Straße ab

Ein Navigationsgerät, das sich aus der Halterung gelöst hat, war Ursache für einen Unfall zwischen Uttenhofen und Dinkelscherben. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Unfall am Donnerstagabend auf der Staatsstraße ereignet. Ein 34-jähriger Autofahrer war in Richtung Dinkelscherben unterwegs, als ihm sein Navigationsgerät herunterfiel. Der Mann versuchte es wieder anzubringen. Hierbei geriet er laut Polizeibericht mit seinem Auto nach links auf die Gegenspur und kollidierte mit der Leitplanke. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (kar)

