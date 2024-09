Polizei sucht Autofahrer nach Unfallflucht am Bahnhof in Dinkelscherben

Zu einer Unfallflucht ist es laut Polizei am Donnerstagabend am Bahnhof in Dinkelscherben gekommen. Auf dem südlichen Parkplatz wurde dort gegen 23 Uhr ein geparkter Ford Galaxy angefahren. Der Unfallverursacher fuhr danach davon, berichtet die Polizei. Ein Zeuge konnte Hinweise auf den verursachenden Wagen geben. Es soll sich um einen silbernen Kleinwagen handeln, welcher in Richtung Oberschöneberg weggefahren ist. Dieser müsste Beschädigungen am Heck und Rücklicht aufweisen. Die Polizei Zusmarshausen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. (kinp)

