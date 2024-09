Prügel beim Bier-Pong-Spiel: Mann wird verletzt

Bei einer Party in Dinkelscherben musste die Polizei eingreifen. Dort hatte in der Nacht zum Sonntag eine Privatparty stattgefunden. Dabei spielten die Gäste eine abgeänderte Form des Spiels Bier-Pong. Normalerweise stehen an den Enden eines langen Tisches dabei mehrere Becher, die die Teams von jeweils der anderen Seite treffen müssen. Trifft ein Team, muss auf der Gegenseite ein Becher mit Alkohol geleert werden.

Ein Spieler in Dinkelscherben flippt aus

Ein Spieler musste am Samstagabend gleich mehrere Becher hintereinander trinken. Das machte ihn so wütend, dass er auf den „Verantwortlichen“ losging. Dieser stürzte dabei zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Der wutentbrannte Angreifer verließ dann noch vor dem Eintreffen der Polizei die Party. (corh)