Stammtisch der SPD am 27. November in Dinkelscherben

Die SPD-Ortsgruppe Dinkelscherben trifft sich zum Stammtisch am Mittwoch, 27. November, um 20 Uhr, im „Gasthof zum Adler“ in Dinkelscherben (Vikari/Augsburger Straße 2). Zum Aus der Ampel in Berlin wird es einen spannenden Meinungsaustausch geben. Auch der beginnende Wahlkampf soll Thema sein. Lokale Ereignisse werden ebenso nicht zu kurz kommen, wie die Grundsteuer, Abwassergebühren, der Hochwasserschutz und das Pfarrzentrum. (AZ)

