Unbekannte beschmieren Haustür mit Antifa-Graffiti

Die Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Schäfflerstraße in Dinkelscherben wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von Unbekannten beschmiert. Der oder die Täter schmierten laut Polizei mit Edding ein „A“ im Kreis sowie die Zahlenfolge 161 an die Türe. „161“ bezieht sich auf die ersten Buchstaben im Alphabet und ergibt „AFA“, eine Abkürzung für Antifa. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell nicht bekannt. (diba)

