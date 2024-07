Unbekannter stiehlt ein Messer aus einem Auto - die Polizei sucht Hinweise

In der Breitenstraße auf Höhe der Hausnummer 3 in Dinkelscherben stand in der Nacht zum Sonntag ein Auto. Laut Polizei wurde am Samstag um 22.45 Uhr gesehen, dass sie jemand an dem Wagen zu schaffen machte.

Zeugen sprachen den Unbekannten sogar auf seine Tat an - doch der floh. Mit einem Messer in der Hand. Eine Überprüfung ergab, dass aus dem Auto tatsächlich dieses Messer fehlte und von dem Unbekannten entwendet wurde.

Die Zusmarshauser Polizei bittet um Hinweise

Die herbeieilenden Polizeistreifen konnten den Täter nicht mehr stellen. Die Person war dunkel gekleidet, hatte einen Bart. Bei Hinweisen wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (AZ)