Unbekannter will Spuren von Unfall beseitigen

Am Montagabend ereignete sich laut Polizei um 20.45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Krumbacher Straße in Dinkelscherben. Ein 20-Jähriger kam aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete der Mann in zunächst unbekannte Richtung, berichten die Beamten. Ein Zeuge beobachtete später, wie der Mann zusammen mit einer weiteren Person zur Unfallstelle zurückkam und die Spuren dort beseitigte. Aufgrund der Zeugenmitteilung konnte der verantwortliche Fahrer ermittelt werden. Dieser konnte jedoch nicht zu Hause angetroffen werden. Der 20-Jährige wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle angezeigt. Auch gegen den zweiten Beteiligten, welcher dabei half, die Unfallspuren zu beseitigen, wird ermittelt. (kinp)

