Unfall im Gegenverkehr in einer Kurve

Bei Dinkelscherben hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, touchierte gegen 13.45 Uhr ein in Richtung Dinkelscherben fahrender, dunkler Wagen auf der Kreisstraße in Häder, in der Kurve vor dem Ortsausgang, ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Mann oder die Frau am Steuer fuhr weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Am anderen Wagen wurde der vordere, linke Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zu dem Unfallverursacher kann lediglich gesagt werden, dass er oder sie einen dunklen Wagen gefahren hat, eventuell einen älteren Ford Focus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter Telefon 08291/18 90-0 zu melden. (AZ)

