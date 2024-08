Viel Geld für die Sanierung des Seniorenheims in Dinkelscherben

Für die Sanierung des Seniorenheims in Dinkelscherben flißet eine Menge Fördergeld - aber auch bereits hunderttausende Euro an Spenden. Wie aus einer Mitteilung der Bayerischen Gesundheitsministerin in Judith Gerlach (CSU) hervorgeht, gibt es nun 640.000 Euro aus dem Förderprogramm „PflegesoNah“.

Dafür soll das viele Geld genutzt werden

Die Ministerin teilt mit: „Die 640.000 Euro, mit denen wir die Modernisierung von 16 Pflegeplätzen unterstützen, sind gut investiertes Geld.“ Besonders hervorzuheben sei die Öffnung in den sozialen Nahraum. Das heißt, dass hier Leistungen wie zum Beispiel ein offener Mittagstisch angeboten werden, die Bürgerinnen und Bürger aus der Region nützen können. Besonders wichtig sei es ihr auch, dass ältere und pflegebedürftige Menschen dadurch nicht nur ihre bestehenden Kontakte aufrechterhalten können, sondern auch neue Kontakte knüpfen können.

Die Sanierung des denkmalgeschützten Seniorenheims teilt sich in fünf Bauabschnitte. Die aktuelle Förderung bezieht sich auf die Abschnitte D und E. Gefördert wird die Modernisierung von 16 Dauerpflegeplätzen. Das Seniorenheim kooperiert zum Beispiel mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Gesundheitsdienstleistern, Therapeuten, Kliniken, mit der Gemeinde, den örtlichen Vereinen, Schulen und Kindergärten. Weiterhin ist eine Einbindung von ehrenamtlichen Helfern sowie Hospizhelfern geplant. Veranstaltungen für die Öffentlichkeit sind im Festsaal der Einrichtung in Planung. Tages- und Angebotsgestaltungen werden in einer Gruppengröße von acht Bewohnerinnen und Bewohnern durchgeführt und bewohnerorientiert zusammengestellt. Antragstellerin und zukünftige Bauherrin des Projekts ist die Hospitalstiftung Dinkelscherben.

Freude über das Fördergeld zur Sanierung des Seniorenheims

Vorsitzender der Hospitalstiftung und Bürgermeister Edgar Kalb teilt mit: „In den letzten Jahren gelang es uns schon, den Großteil unserer 79 Pflegeplätze in Dinkelscherben auf einen zukunftsfähigen Stand zu bringen. Mit der Förderung kommen wir unserem Ziel, auch die Pflegeplätze im historischen Kern unseres Seniorenheims zu erneuern, einen großen Schritt näher.“

Das Förderprogramm „PflegesoNah“ wurde 2022 überarbeitet und bis zum Jahr 2026 verlängert. „Alleine im vergangenen Jahr haben wir bayernweit fast 1.900 Pflegeplätze mit einem Fördervolumen von insgesamt rund 85 Millionen Euro gefördert“, teilt die Gesundheitsministerin mit. (AZ)