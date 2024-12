Weihnachtsfeier des Schützenvereins Oberschöneberg

Bei der Weihnachtsfeier des Schützenvereins „Reischenau“ Oberschöneberg konnte die erste Vorsitzende Simone Deffner zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereines begrüßen. Sportlich wurden wieder viele tolle Erfolge von den Schützinnen und Schützen verbucht. So konnten sich im Pokalschießen der Schülerklasse Tizia Seibold und in der Jugendklasse Junja Seibold durchsetzen. Den Vereinspokal der Damen ging an Marianne Miller, in der Schützenklasse setzte sich Anja Bigelmaier durch und der Pokal in der Altersklasse ging an Peter Spengler. Bei der Auszeichnung des Vereinsmeisters konnte sich in der Schülerklasse Leni Mairhörmann den Titel sichern, bei den Junioren setzte sich Junja Seibold mit klarem Vorsprung durch. Die Auszeichnung bei den Damen ging an Marianne Miller, in der Altersklasse sicherte sich Peter Spengler den Titel.

Beste Schützin in der Schützenklasse wurde Anja Bigelmaier. Markus Scherer konnte sich als Sieger der Luftpistolenwertung feiern lassen. Für weihnachtliche und besinnliche Stimmung sorgte das Orchester der Schützenjugend. Für Auflockerung und zahlreiche Lacher sorgte ein Theaterstück, das von den Theaterfreunden vorgeführt wurde. Wer an diesem Abend verhindert war, kann das Theaterstück noch an dem traditionellen Drei-Königs-Kaffeekränzchen am Montag, 6. Januar 2025, ab 14 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr) im Vereinsheim Oberschöneberg bei Kaffee und selbstgemachtem Kuchen genießen. (AZ)