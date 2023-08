Dinkelscherben

Zirkusfamilie macht mit dem "Circus Zomania" in Dinkelscherben Halt

Plus Karl Brumbach führt den Zirkus in siebter Generation. Jetzt ist er mit "Circus Zomania" erstmals in Dinkelscherben zu sehen. Was dort geboten wird.

Von Marie Fichtel

Ein blau-gelbes Zirkuszelt zieht neugierige Blicke der Dinkelscherbener auf sich. Acht Menschen und vier Ponys haben hier für eine Woche ihr Lager aufgeschlagen. Das ganze Jahr über sind sie quer durch Deutschland unterwegs. Jede Woche bezieht der "Circus Zomania" an einem anderen Ort Quartier. Nur von Ende November bis Anfang Februar machen sie eine Pause. Dieses Jahr besuchen sie zum ersten Mal den Landkreis Augsburg.

"Circus Zomania" ist zum ersten Mal im Landkreis Augsburg

"Bis jetzt sind wir sehr zufrieden", sagt Karl Brumbach. "Die Leute sind wirklich nett hier." In Fischach, Ustersbach und Langenneufnach sind sie schon gewesen. Wenn sie an einem neuen Ort angekommen sind, dauere es etwa ein bis zwei Tage, erzählt er. Dann stehe das Zirkuszelt. Nächstes Jahr soll es für sie nach Österreich gehen.

