Langweid hat einen Bürgermeisterkandidaten

Die Freude ist Bürgermeister Jürgen Gilg anzusehen: Es gibt einen Nachfolger für ihn. Wie berichtet, tritt der Langweider Bürgermeister aus familiären Gründen nicht mehr an. Leicht war ihm die Entscheidung nicht gefallen. Das hat sich geändert. Denn gemeinsam haben sich alle Langweider Fraktionen auf einen Kandidaten geeinigt. Einen, den die Langweider und Langweiderinnen schon gut kennen. Und der selbst aus verschiedenen Gründen genau weiß, was auf ihn zukommt.

