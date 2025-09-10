Icon Menü
Dominik Jahn, Sohn des ehemaligen Langweider Bürgermeisters, bewirbt sich um das Amt

Langweid

Langweid hat einen Bürgermeisterkandidaten

Nachdem Bürgermeister Jürgen Gilg nicht mehr antritt, haben sich Langweids Fraktionen auf einen Namen geeinigt. Der ist in der Gemeinde bekannt.
Von Cordula Homann
    • |
    • |
    • |
    Alle im Langweider Gemeinderat vertretenen Parteien haben sich auf einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten geeinigt: Dominik Jahn (vorne). Im Bild von links Ludwina Kuchenbaur, Carl Köhne, Heinz Koutecky, Dominik Jahn, Stephan Kramer und Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg.
    Die Freude ist Bürgermeister Jürgen Gilg anzusehen: Es gibt einen Nachfolger für ihn. Wie berichtet, tritt der Langweider Bürgermeister aus familiären Gründen nicht mehr an. Leicht war ihm die Entscheidung nicht gefallen. Das hat sich geändert. Denn gemeinsam haben sich alle Langweider Fraktionen auf einen Kandidaten geeinigt. Einen, den die Langweider und Langweiderinnen schon gut kennen. Und der selbst aus verschiedenen Gründen genau weiß, was auf ihn zukommt.

