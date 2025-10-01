Der Biberbacher Dorfladen darf bald wieder umziehen

Seit August ist der Dorfladen in Biberbach auf den Bauhof ausgewichen. Die Hochwasserkatastrophe im vergangenem Jahr betraf auch den Laden, sodass der Boden ausgetauscht werden muss. Die Sanierung sollte noch in diesem Jahr erfolgen, sodass die Geschäftsführerinnen im Herbst wieder am gewohnten Standort einziehen können. Das war ein Thema in der jüngsten Biberbacher Gemeinderatssitzung. Die aktuellen Entwicklungen der Baustelle.

