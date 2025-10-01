Icon Menü
Dorfladen Biberbach: Sanierung läuft planmäßig

Biberbach

Der Biberbacher Dorfladen darf bald wieder umziehen

Die Sanierung des Dorfladen läuft planmäßig. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündet. Der Einzugstermin steht fest.
Von Alisia Öztürk
    Die Sanierung des Biberbacher Dorfladens läuft nach Plan. Mitte bis Ende November rechnet der Gemeinderat mit dem Einzug. Foto: Cordula Homann

    Seit August ist der Dorfladen in Biberbach auf den Bauhof ausgewichen. Die Hochwasserkatastrophe im vergangenem Jahr betraf auch den Laden, sodass der Boden ausgetauscht werden muss. Die Sanierung sollte noch in diesem Jahr erfolgen, sodass die Geschäftsführerinnen im Herbst wieder am gewohnten Standort einziehen können. Das war ein Thema in der jüngsten Biberbacher Gemeinderatssitzung. Die aktuellen Entwicklungen der Baustelle.

