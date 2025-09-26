E-Bike-Fahrer kollidiert mit Polizeiauto

Bei diesem Unfall war die Polizei gleich vor Ort. Denn am Donnerstag gegen 18.30 Uhr kollidierte ein E-Bike-Fahrer mit einem Streifenwagen. Dem Bericht der Beamten zufolge war der 45-Jährige in falscher Richtung auf dem Gehweg an der Wertinger Straße unterwegs. Als der Streifenwagen dort aus einem Grundstück ausfuhr, kam es zum Unfall.

Dabei stürzte der Radler und erlitt leichte Abschürfungen am Knöchel, berichtet die Polizei. Am Fahrrad entstanden Kratzer, am Auto wurde die vordere Stoßstange zerkratzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme kamen Kräfte der Verkehrspolizei aus Augsburg. (kinp)