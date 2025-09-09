Icon Menü
E-Call löst laut Polizei Rettungseinsatz in Mödishofen bei Ustersbach aus.

Ustersbach

E-Call löst Rettungseinsatz aus

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Montag nach Mödishofen ausgerückt. Dort rechneten sie mit einem schweren Unfall. Doch da war nichts.
    Moderne Autos können sich automatisch bei der Leitstelle melden, wenn es zu einem Unfall gekommen ist. Doch in Mödishofen war nichts passiert.
    Moderne Autos können sich automatisch bei der Leitstelle melden, wenn es zu einem Unfall gekommen ist. Doch in Mödishofen war nichts passiert. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Über den E-Call eines Autos ist die integrierte Leitstelle am Montagnachmittag alarmiert worden. Handys, Autos oder Smartwatches können bei schweren Unfällen automatisch einen E-Call auslösen und die Standortdaten übermitteln.

    Die Einsatzkräfte rückten nach Mödishofen aus

    Da der Leitstelle außer dem Standort des Fahrzeuges keine weiteren Hinweise vorlagen, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an die gemeldete Örtlichkeit zwischen Mödishofen und Häder geschickt. Dort jedoch fanden die Rettungskräfte kein verunfalltes Fahrzeug.

    Die Zusmarshauser Polizei betont, wie sinnvoll E-Calls sind

    Ein zwischenzeitlich erfolgter Rückruf ergab, dass das Auto den E-Call offenbar grundlos und vom Fahrer unbemerkt ausgelöst hatte. Die Zusmarshauser Polizei betont, dass solche Fehlalarme äußerst selten sind. In der Regel helfe der E-Call dabei, wertvolle Zeit zur Rettung von Personen zu gewinnen. (AZ)

