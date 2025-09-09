E-Call löst Rettungseinsatz aus

Über den E-Call eines Autos ist die integrierte Leitstelle am Montagnachmittag alarmiert worden. Handys, Autos oder Smartwatches können bei schweren Unfällen automatisch einen E-Call auslösen und die Standortdaten übermitteln.

Die Einsatzkräfte rückten nach Mödishofen aus

Da der Leitstelle außer dem Standort des Fahrzeuges keine weiteren Hinweise vorlagen, wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an die gemeldete Örtlichkeit zwischen Mödishofen und Häder geschickt. Dort jedoch fanden die Rettungskräfte kein verunfalltes Fahrzeug.

Die Zusmarshauser Polizei betont, wie sinnvoll E-Calls sind

Ein zwischenzeitlich erfolgter Rückruf ergab, dass das Auto den E-Call offenbar grundlos und vom Fahrer unbemerkt ausgelöst hatte. Die Zusmarshauser Polizei betont, dass solche Fehlalarme äußerst selten sind. In der Regel helfe der E-Call dabei, wertvolle Zeit zur Rettung von Personen zu gewinnen. (AZ)