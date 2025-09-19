Betrunkener Radler baut Unfall bei Ehgatten und wird schwer verletzt

Zwei Radfahrer sind nach einem Unfall bei Kruichen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Das berichtet die Polizei. Demnach war ein 63-Jähriger am Donnerstag gegen 18.50 Uhr auf dem Radweg zwischen Ehgatten und Kruichen unterwegs, als ihm zwei andere Radler entgegenkamen.

Der 63-Jährige missachtete hier das Rechtsfahrgebot und kam ins Straucheln, wobei er in die entgegenkommenden Radfahrer fuhr. Alle drei Radfahrer kamen hierbei zu Sturz. Dabei verletzten sich der Unfallverursacher und ein entgegenkommender Radfahrer schwer, die entgegenkommende Radfahrerin leicht.

Ein Alkoholtest beim Verursacher ergab einen Alkoholwert von mehr als 1,6 Promille. Der Verursacher wurde ins Krankenhaus Dillingen, der schwer verletzte Geschädigte ins UKA Augsburg verbracht.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. (kinp)