Autofahrerin flüchtet nach Unfall in Ehingen

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Ehingen. Demnach soll eine 28-Jährige am Samstag gegen 7.50 Uhr gegen einen Zaun in der Hauptstraße gefahren sein. Ein Anwohner rief die Polizei. Wenig später konnten die Beamten das unfallverursachende Fahrzeug auf einem Parkplatz in Klosterholzen finden. Während der Unfallaufnahme kam die Fahrerin hinzu, berichten die Beamten. Gegen die 28-Jährige wird nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 27.000 Euro. (kinp)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis