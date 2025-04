Das Holzkreuz als Hoffnungsschimmer

Südöstlich von Ehingen auf einer Anhöhe steht dieses Holzkreuz. Etwas abseits vom Ort und ein wenig versteckt unter alten Eichen, die noch unbelaubt sind. Im Hintergrund des Bildes ist der Turm der Ehinger Kirche St. Lorenz zu erkennen. Auf einer Tafel steht: „Was soll das Kreuz das am Wege steht. Es will dem Landmann, der vorüber geht, das große Wort der Hoffnung sagen. Gew. V. W. Speer“. Gerade in diesen turbulenten Zeiten kann ein solches Kreuz zum kurzen Innehalten einladen und Mut und Zuversicht spenden.

