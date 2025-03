Gebühren erhöhen oder Hebesätze?

Die Haushaltslage der Gemeinde Ehingen ist alles andere als rosig. „Wir schaffen heuer keine Zuführung zum Vermögenshaushalt“, erklärt Ehingens Bürgermeister Franz Schlögel zusammenfassend. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt, die eigentlich Pflicht ist und 2025 rund 108.000 Euro betragen sollte, ist finanziell nicht möglich.

Die Gemeinde kann die quasi „im Tagesgeschäft“ anfallenden Kosten nicht aus eigenen Mitteln decken und muss zum Bezahlen der Umlagen und der Tilgung Geld aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt schaufeln. Das detaillierte Zahlenwerk, den Haushalt 2025, stellte Bettina Matzky aus der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordendorf im Ehinger Gemeinderat vor. Darin zeigt sich auch: Nicht nur 2025 ist keine Zuführung möglich, auch 2026 könnte dieser Trend anhalten. Der Schuldenstand Ende 2025 wird sich voraussichtlich auf rund 443.000 Euro belaufen.

Das Defizit des Ehinger Kindergartens ist allein schon sehr hoch

Ein großes Minus wird beim Blick auf den Betrieb des Kinderhauses Ringelreihen deutlich. Im Jahr 2024 lag das Defizit bei über 358.000 Euro. Diesen großen Batzen Geld musste die Gemeinde aus dem allgemeinen Haushalt beisteuern. Das Defizit entsteht durch Ausgaben in Höhe von knapp 899.000 Euro (darunter: 794.000 Euro Personalkosten) und Einnahmen in Höhe von 540.000 Euro (darunter Elternbeiträge: 165.000 Euro und Zuschüsse: 375.000 Euro).

Summa summarum lassen sich eine ganze Reihe an Gründen ausmachen, warum die Kosten im Verwaltungshaushalt hoch sind: Sach-, Personal- und Betriebskosten steigen – was sich beim Eigenbetrieb Kinderhaus ebenso deutlich in hohen Kosten niederschlägt wie bei den Umlagen, die die Gemeinde zu bezahlen hat. Über 630.000 Euro bezahlt Ehingen als Kreisumlage, über 215.000 Euro als VG-Umlage und die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Donnsberggruppe liegt heuer bei über 136.000 Euro. Hinzu kommen Umlagen für Grund- und Mittelschüler (in Summe 137.000 Euro) sowie Kosten, die die Gemeinde in Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten (über 80.000 Euro) und in den laufenden Verwaltungs- und Gemeindebetrieb steckt (knapp 55.000 Euro).

Manche Ehinger Einnahmen sind gesunken, ander gestiegen

Zu bezahlen sind all diese Rechnungen aus dem sogenannten Verwaltungshaushalt, in dem es auch Einnahmen in Form von Steuern und Zuweisungen gibt. Allerdings reichen diese heuer eben nicht mehr aus, um die Kosten zu decken – obwohl mehr Steuereinnahmen bei der Grundsteuer generiert werden können. Über die Grundsteuer B nimmt die Gemeinde heuer rund 128.000 Euro ein (2024: 79.000 Euro). Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sinken: Für 2025 wird mit 106.000 Euro gerechnet (2024: 130.000 Euro). Die Einkommensteuerbeteiligung steigt leicht – von 878.000 Euro auf 922.000 Euro. Beinahe gleichbleibend sind die Einnahmen aus der Umsatzsteuerbeteiligung, dem Grunderwerbssteueranteil und dem Einkommensteuerersatz. An Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde Ehingen heuer 552.000 Euro (2024: 496.000 Euro).

Was die Gemeindevertreter nun tun sollten, hat die Kämmerei ebenfalls zusammengefasst. Diskutiert werden sollten Gebührenerhöhungen im Kinderhaus, eine Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten in der Mehrzweckhalle sowie die Anpassung der Hebesätze, was bedeuten würde, dass das örtliche Steueraufkommen steigt. Nötig werden diese Maßnahmen, damit sich der Verwaltungshaushalt wieder selbst tragen kann – und damit letztlich auch wieder Geld für Investitionen in den Vermögenshaushalt zugeführt werden kann. Denn auch in diesem Bereich gibt es Maßnahmen, die bezahlt werden müssen. Dabei hilft bei der knappen Finanzlage eine Investitionspauschale von 126.500 Euro und ein Sollüberschuss aus dem Vorjahr von über 700.000 Euro.

Icon Vergrößern Ehingens Gemeinderat muss entweder Gebühren erhöhen oder Hebesätze anpassen, damit der Haushalt wieder ausgeglichen ist. Foto: Steffi Brand Icon Schließen Schließen Ehingens Gemeinderat muss entweder Gebühren erhöhen oder Hebesätze anpassen, damit der Haushalt wieder ausgeglichen ist. Foto: Steffi Brand

Hohe Investitionen kommen nämlich im Bereich der Abwasserbeseitigung auf die Gemeinde Ehingen zu. Für die Erweiterung und Ertüchtigung der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Donnsberggruppe fallen für alle Verbandsmitglieder Investitionsumlagen an. Ehingen hat hier zwischen 2025 und 2028 in Summe über 2,1 Millionen Euro zu bezahlen. Dazu kommen über 200.000 Euro, die die Gemeinde bis 2028 in die Kanalerneuerung zu investieren plant, wofür weitere 150.000 Euro an Planungskosten anfallen werden. In den Jahren 2025 und 2026 will die Gemeinde zudem 320.000 Euro in das Gewerbegebiet Ortlfingen investieren. Den aktuellen Status quo erklärt Bürgermeister Schlögel so: Der Auftrag für den Bebauungsplan ist bereits vergeben. Was fehlt, ist noch die naturschutzfachliche Bewertung und ein Lärmgutachten.

Auch die Ehinger Feuerwehr und der Hochwasserschutz kosten

129.000 Euro würde die Gemeinde gerne in die Feuerwehr investieren – in Bekleidung, ein Schlauchpflegezentrum, Pager, eine Nebelmaschine sowie in Planungs- und Hochbaukosten. Weitere 30.000 Euro sollen in den Katastrophenschutz, also in Sturzflut- und Hochwasserschutzmaßnahmen, investiert werden. 60.000 Euro wird die Erneuerung der Zufahrt zum Keltenring kosten, die durch das Starkregenereignis im vergangenen Jahr nötig wurde. Hierfür rechnet die Gemeinde mit einer Förderung von 38.700 Euro. Der Breitbandausbau könnte mit 642.000 Euro zu Buche schlagen, wobei die Förderung hierfür sich auf rund 578.000 Euro beziffern lässt. 20.000 Euro könnten in Renovierungsmaßnahmen am Gebäude, wie etwa in die Erneuerung der Fassade, investiert werden.