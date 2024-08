Musikalische Runde um die Frauenkirche

Blicke auf die Frauenkirche aus unterschiedlichen Perspektiven genießen, dazu Musik und sommerlich grüne Abendlandschaft: Der Chor Da Capo nahm die Besucher und Besucherinnen mit zur klangvollen Runde um die frisch renovierte Ehinger Marien- und Wallfahrtskirche. An mehreren Stationen – teils auch auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen – wurde der Blick auf die Frauenkirche mit Chorgesang untermalt, etwa mit einem Friedenskanon, Wallfahrtslied oder modernem geistlichem Liedgut sowie meditativen Texten und Impulsen. An einer Station, in ihrem eigenen Garten, berichtete Maria Drohner-Liepert über die Geschichte des Turms der Ehinger Frauenkirche.

Eine Premiere war die Aufführung einer Eigenkomposition über die Frauenkirche – zum Festjahr hat die geschichtsträchtige Marienkirche ihr eigenes Lied bekommen. Text und Musik stammt von Chorleiterin Elisabeth Havelka, die mit dem Werk die Legende der über 500 Jahre alten Kirche mit eindrucksvoller, teils mystischer Musik erzählen lässt. Mit großer Freude präsentierte der Chor das Stück, das in den vergangen Wochen intensiv geprobt worden war. Besondere Impulse setzen dabei Klänge zweier Märchenflöten sowie Sologesang von Ulrike Heindl.

Zurück am Ausgangspunkt endete der musikalische Spaziergang in der Frauenkirche mit dem Lied „Bewahre uns Gott“. Dabei waren die zahlreichen Teilnehmer zum Mitsingen eingeladen.