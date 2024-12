So verlief die Weihnachtsmarkt-Premiere in der Allmannshofer Brunnenmahdsiedlung

Einen Weihnachtsmarkt voller Herzensthemen und mit Überraschungen an jeder Ecke erwartete diejenigen, die am Sonntag der Einladung nach Allmannshofen gefolgt sind. Neugierig stapfte die Besucherschar Richtung Brunnenmahdsiedlung, denn wie angekündigt waren die Parkplätze rar und ermöglichten den Besucherinnen und Besuchern so einen Spaziergang zum Linder-Hof. Die erste Überraschung, das dekorierte Weihnachtsfenster, erwartete die Gäste noch bevor sie in der Maschinenhalle so richtig ins Staunen gerieten.

Aktion für das Dominikus-Ringeisen-Werk und den Verein Dachskinder

Der Holzstadel erstrahlte in weihnachtlichem Glanz, Geschenke hingen von den hölzernen Latten, Beleuchtung und weihnachtliche Deko sorgten auf Anhieb für ein gemütliches Weihnachtsflair. Liebevoll dekorierte Stände mit Schmuck, Taschen, Drechselarbeiten und kleinen Präsenten sowie allem, was das Teeliebhaber-Herz begehrt, waren in der Linder’schen Weihnachtshalle zu finden. Auch fanden die Herzensthemen einen Platz, die Organisatorin Carola Linder ganz besonders wichtig waren: Das Dominikus-Ringeisen-Werk konnte ihre breite Produktpalette an einem Stand ausstellen und so zeigen, was Menschen mit Behinderung in den Werkstätten fertigen. Mitten in der Halle wurde über die Arbeit vom Verein Dachskinder informiert, der sich für die Pflege schwerstmehrfachbehinderter Kinder einsetzt und mithilfe von Spendengeldern deren Eltern in der Pflege zu entlasten versucht.

Kinder freuen sich über das Allmannshofer Lebkuchenhäuschen

Nikolaus, Krampus und Engelchen empfingen die Kinder in einem gemütlich eingerichteten Wohnzimmer – für eine Spende für den Stadtjugendring Geislingen (Baden-Württemberg).

Und wer neugierig durch die mit Tannenwedeln geschmückten Durchgang schritt, fand gleich die nächste Überraschung: Das liebevoll gestaltete und geschmückte Lebkuchen-Häuschen, in dem die Kinder staunen und sich schminken lassen konnten. In Sichtweite zum Lebkuchenhaus gab es warme Getränke und einen Aussteller, der Fassmöbel präsentierte. Ein Angebot an klassischen Weihnachtsmarkt-Leckereien sowie fischigen Besonderheiten sorgten für eine gelungene Premiere des Weihnachtsmarktes in der Brunnenmahdsiedlung.