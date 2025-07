Die Ehinger Kirche wird zum Konzertsaal der Lebensfreude

Wenn Musik Herzen öffnet und der Glaube in jeder Note mitschwingt, entsteht ein Erlebnis, das bewegt und verbindet. So geschehen beim Gospelgottesdienst mit Pfarrer Norman D`Souza und dem anschließenden Benefizkonzert des Chores Da Capo unter der Leitung von Elisabeth Havelka. Die Besucher ließen sich berühren von der Kraft des Gospels. Musik, die nicht nur gehört, sondern gespürt wurde.

Ehingens Kirche wird zum Konzertsaal voller Lebensfreude

Nach dem Gottesdienst verwandelte sich das Kirchenschiff in einen Konzertsaal voller Lebensfreude. Es wurde gesungen, geklatscht, geschnipst. Mitreißende Rhythmen, emotionale Balladen und hoffnungsvolle Botschaften bestimmten das Programm. Klassiker wie „Michael row the boat ashore“ oder „Lift up your eyes“ wechselten sich ab mit modernen Arrangements.

Als Solist sorgte Thomas Havelka für besondere Höhepunkte. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme und seiner mitreißenden Bühnenpräsenz interagierte er immer wieder mit den Besuchern. So waren sie nicht nur Zuhörer, sondern Teil des Geschehens - mittendrin in einer musikalischen Gemeinschaft.

Das Ehinger Konzert ist für Mädchen in Ecuador

Das Konzert stand ganz im Zeichen einer Spendenaktion für das Kinderheim Hogar Perpetuo Socorro in Guayaquil/Ecuador, das Mädchen aus schwierigen familiären Verhältnissen ein sicheres Zuhause gibt, sie vor Verwahrlosung und Armut schützt und ihnen Bildung ermöglicht. Das Ehinger Ehepaar Karl und Monica Kukula und ihre erwachsenen Kinder pflegen dorthin seit vielen Jahren den persönlichen Kontakt und gaben einen Überblick über die Situation und Geschichte der Einrichtung.

Ein bewegender Programmpunkt war die Live-Schaltung mit Bild und Ton nach Ecuador: Die Besucherinnen und Besucher wurden dabei von den Mädchen des Heims mit einem Lied überrascht. Auch die Worte der Abiturientin Josefine Wengenmayr, die kürzlich ein Praktikum im Kinderheim absolvierte, sorgten für große emotionale Nähe.

Als Dank gab es Kekse aus Ecuador

Das Publikum zeigte sich begeistert und großzügig: 790 Euro lagen im Spendenkörbchen. Als Zeichen des Dankes gab es selbstgebackene Kekse aus dem Heim - eine süße Geste der Verbundenheit über Kontinente hinweg. Die Ehinger Spende wird noch um 164 Euro aus dem Kuchenverkauf an Fronleichnam ergänzt.