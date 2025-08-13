Kühle Getränke, ein Jubiläum für 75 Jahre und eine große Ehre

Stets im August veranstaltet die Adelsrieder CSU im Clubhaus des Tennisvereins ein Fest. Zahlreich feierten dort die Mitglieder mit Familien gemeinsam in die Sommerpause und die Ferienzeit. Ein perfekter Termin also für einen besonderen Anlass. Zwei Urgesteine der CSU vor Ort feiern nämlich in diesem Jahr ein Jubiläum. Ralph Osterloh blickt auf 45 Jahre Mitgliedschaft in der Partei zurück, von denen er über zehn Jahre den Ortsverband in Adelsried erfolgreich führte. Klaus Palm, der darüber hinaus in vielen Vereinen ebenso aktiv ist, kann 30 Jahre auf seinem Mitgliedsausweis verbuchen. Beide erhielten als Anerkennung eine Urkunde mit Dankesworten des CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Markus Söder sowie Ehrenrauten.

