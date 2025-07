Geldautomaten in Neusäß gesprengt: Steckt eine Bande aus den Niederlanden dahinter?

Anwohner berichten von mehreren lauten Knallen in Neusäß. In der Nacht auf Dienstag wurde auf einem Parkplatz an der Daimlerstraße ein Geldautomat in die Luft gesprengt. Kurz darauf soll mindestens ein Täter mit einem hochmotorisierten Auto davongerast sein. Ein Muster, das sich auch bei anderen Fällen von gesprengten Geldautomaten findet. Dabei führten die Spuren die Polizei immer wieder in die Niederlande. Stammen auch die Täter aus Neusäß aus dem Nachbarland?

