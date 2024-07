Ein halbes Jahrhundert Sport und Spaß: Ehingen/Ortlfingen feiert 50 Jahre SVE/O

Mit Sport und Spaß, Geselligkeit und Partystimmung wurde das 50. Jubiläum des Sportvereins Ehingen/Ortlfingen gebührend gefeiert. Vier Tage lang verwandelte sich das Sportgelände zur Festmeile der „Gelb-Blauen“.

Der Vorsitzende Rainer Müller blickte in seinen Grußworten stolz und dankbar auf die Mitstreiter, die sich in einem halben Jahrhundert für den Verein eingesetzt haben und einsetzen, ob Vorstandsmitglieder, Trainer, Trainerinnen, Jugendbetreuer und -betreuerinnen oder Platzwarte: „Euer unermüdliches Engagement hat sich gelohnt.“ Auch Bürgermeister und Schirmherr Franz Schlögel gratulierte den Sportlern und Sportlerinnen, „als einer der jüngsten Vereine unserer Gemeinde hat sich der SVE/O mittlerweile zum mitgliederstärksten entwickelt.“

Nordendorf und Ehingen spielten um den VG-Cup

Das bunte Festprogramm bot Schafkopfturnier, Bobbycar-Rennen, „Just-for-fun“-Volleyballturnier und natürlich Fußball. Neben Einlagespielen der Jugend und der Damenmannschaft wurde der VG-Cup ausgetragen – den sich der Jubelverein in einem torreichen Finale gegen Nordendorf nach Ehingen holen konnte. Neben dem Sport feierte die Festgesellschaft am Freitagabend eine italienische Nacht mit DJ Basti und selbstgemachter Pizza der Feuerwehr, am Samstag gab es Life-Musik von der Gruppe Bandfield und beste Partystimmung mit DJ Lenz. Im Blick stand auch immer wieder die Meisterschaft 23/24 und der Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisliga – mit diesem großartigen Erfolg hatten sich die Fußballer selbst ein besonderes Geschenk zum Jubiläum gemacht.

Beim traditionellen Bobbycar-Rennen auf der berühmt-berüchtigten Rennstrecke am Sportgelände gingen 25 Teilnehmer mit ihren kleinen Flitzern an den Start. Foto: Monika Matzner

Der Festgottesdienst (musikalische Gestaltung Chorbande) wurde am Sonntag in der Pfarrkirche gefeiert, in seiner Ansprache stellte Pfarrer Norman D`Souza unter anderem das Miteinader in den Blick und die wertvollen Dienste der Menschen, „die den Verein mittragen und Gemeinschaft wachsen lassen, bei Kindern die Freude am Sport fördern und lehren, auf die eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer zu achten.“ Anschließend führte der Festzug unter den Klängen der Ehinger Musikanten und Fahnenabordungen zum Sportgelände.

Seit 50 Jahren aktiv im Vorstand des SVE/O

Ehrungen standen auf dem Programm - nicht nur gut 100 Personen für langjährige Mitgliedschaften (40, 45 oder 50 Jahre), sondern auch der Vorstand und in besonderem Maß Engagierte im Vereinsleben. Ein großartiger Applaus darunter galt Herbert Keßler, der seit 50 Jahren ohne Unterbrechung im Vorstand aktiv ist. Ihm wurde vom Vorsitzenden Rainer Müller, zweitem Vorsitzenden Andreas Denneröhr und Franz Schlögel die Verdienstnadel in Gold mit Brillanten und großem Kranz verliehen.

Die Ehinger Musikanten, Fahnenabordungen der Ortsverein und viele Gäste mit gelb-blauen Fähnchen begleiteten den Jubelverein nach dem Gottesdienst zum Sportgelände. Foto: Monika Matzner

Großen Anklang fand die Festschrift mit Historischem und Aktuellem des Jubelvereins: Am 27. Februar 1974 wurde der Verein gegründet, im Gasthaus Kratzer hatten sich damals 67 Sportbegeisterte eingefunden. Die bereits bestehende Damengymastik-Gruppe wurde sofort aufgenommen. Neben Fußball, der bestimmenden Sportart des Vereins, kamen weitere Sparten hinzu wie Kinderturnen, Herrengymnastik oder Volleyball. Fünfzig Jahre Vereinsgeschichte und Gelb-Blaue Leidenschaft, das bedeutet viele Teilnahmen an Turnieren und Ligaspielen oder Pokalerfolge, Meisterschaften und mitreißende Emotionen bei sportlichen Auf- und Abstiegen. So wird nun auch das 50. Jubiläum in die Vereins-Chronik eingehen als ein großartiges Fest, bei dem neben sportlichen Leistungen die hoch engagierte Vorstandschaft und 106 mithelfende Ehrenamtliche eine besondere Notiz verdienen.